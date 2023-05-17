Служба безпеки України викрила блогерів та заблокувала онлайн-камери, які "засвітили" роботу ППО під російського обстрілу столиці вночі 16 травня.

По це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними відомства, встановлено шістьох осіб, котрі незаконно розповсюджували відео та фото про роботу сил ППО під час обстрілу Києва вночі 16 травня.

Зокрема фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи української ППО.

Буквально одразу відео блогерів почали розповсюджувати численні Telegram-канали та російські пропагандистські пабліки, серед яких інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам РФ.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube.

Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.

Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Служба безпеки вкотре наголосила на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі Інтернет розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.