Служба безпеки України встановила хронологію злочинів збройних сил Російської Федерації проти цивільного населення на основних об’єктах життєзабезпечення Херсонщини: Каховській ГЕС і Північно-Кримському каналі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зокрема вдалось ідентифікувати двох російських військових, які власне й віддали злочинний наказ щодо Каховської ГЕС та Північно-Кримського каналу.

Йдеться про заступника командуючого Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїл Ясніков та командувача 11 окремої інженерної бригади, полковника Дмітрій Марков.

Безпосередньо ці особи командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

Такі дії російських військових негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

За матеріалами СБУ зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що 24 лютого військові ЗС РФ із застосуванням важкого озброєння:

захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал;

унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі;

зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики;

здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.

Слідчим СБУ вдалось з’ясувати, що генерал-майор Ясніков віддав накази про незаконне захоплення критичних об’єктів інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.

На даний час завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни;

ч. 2 ст. 28 – вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.

Обвинувальний акт направлений до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.

Заходи із викриття воєнного злочину, вчиненого військовими РФ, проводили співробітники Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.