Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Зокрема вдалось ідентифікувати двох російських військових, які власне й віддали злочинний наказ щодо Каховської ГЕС та Північно-Кримського каналу.
Йдеться про заступника командуючого Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїл Ясніков та командувача 11 окремої інженерної бригади, полковника Дмітрій Марков.
Безпосередньо ці особи командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.
Такі дії російських військових негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.
За матеріалами СБУ зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.
У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що 24 лютого військові ЗС РФ із застосуванням важкого озброєння:
- захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал;
- унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі;
- зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики;
- здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.
Слідчим СБУ вдалось з’ясувати, що генерал-майор Ясніков віддав накази про незаконне захоплення критичних об’єктів інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.
На даний час завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни;
- ч. 2 ст. 28 – вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.
Обвинувальний акт направлений до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.
Заходи із викриття воєнного злочину, вчиненого військовими РФ, проводили співробітники Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.
- Українська розвідка викрила командирів декількох військових частин окупантів, які атакували міста та цивільних жителів. Вони завдавали ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101.