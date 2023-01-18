Ідентифіковано кадировця, який очолив каральний підрозділ росіян у Луганській області. Він катував жителів тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, чоловік керував одним із підрозділів швидкого реагування “Ахмат” Росгвардії у Чеченській республіці. Він приховував своє справжнє ім’я під позивним “Лобзик”.

Він перебував під час окупації селища Макіївка Сватівського району. Кадировець організовував викрадення і катування місцевих жителів, аби залякати людей і придушити рух опору в регіоні.

Одним з випадком було, коли 12 квітня 2022 року семеро кадировців під його керівництвом увірвалися до оселі місцевої мешканки під виглядом “зачистки” населеного пункту. Вони викрали з помешкання потерпілої мобільні телефони, побутову техніку і гроші. Саму жінку вони зв’язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де була катівня.

Від мешканки вимагали “зізнань” у діяльності на користь ЗСУ. До потерпілої застосовували електрострум та били металопластиковою трубою. Кілька годин вони її тримали прикутою кайданками до батареї. Жінку відпустили ввечері додому, але під загрозою вбивства вимагали надати їм персональну інформацію про жителів громади.

Жінці вдалося вибратися на підконтрольну українській владі територію.

Після звільнення населеного пункту правоохоронці зібрали докази вини ватажка угруповання та його підлеглих. Нині кадировець перебуває у тимчасово окупованому Енергодарі, де командує ворожою групою “Ахмат-нефтепол”.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також віддання наказу про вчинення таких дій).