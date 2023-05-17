Джерело: СБУ.

Загарбником, який віддавав злочинні накази, виявився підполковник Дмитро Жарких – командир 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ.

24 грудня 2022 року російський окупант віддав наказ на вогневий удар по центральній частині Херсона з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, які базувались на лівому березі річки Дніпро.

Тоді росіяни поцілили у житлові будинки, магазини, лікарню та пункт видачі гуманітарної допомоги у центральній частині обласного центру. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 мирних жителів, ще 64 – зазнали поранень. Більшість з потерпілих – жінки та люди похилого віку.

Невдовзі після цього Жарких запросили до Кремля, де його відзначили за терор проти цивільного населення України.

За даними слідства, воєнний злочинець ще у 2014 році брав активну участь у захопленні Криму. Згодом його полк почав дислокуватись на тимчасово окупованій території українського півострова.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ підпорядковані фігуранту підрозділи були задіяні на південному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.