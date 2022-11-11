Служба безпеки України ідентифікувала особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ, який бере активну участь у бойових діях проти Сил оборони на сході України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, перебуваючи у складі окупаційного угруповання, він організовує підготовку та координує діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку.

Під його керівництвом ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються прориватися через лінію фронту для проведення диверсій проти українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Співробітники СБУ встановили, що зловмисником є “герой Росії”, генерал-майор ЗС РФ із позивним “Сторож”, який ще у 2014 році був “відряджений” до складу терористичної організації “ДНР”. Там він займався формуванням та бойовою підготовкою груп російського “спецназу” для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил антитерористичної операції. Для цього загарбник використовував свої спеціальні навички та досвід бойових дій на північному Кавказі.

Саме він командував ворожими ДРГ під час захоплення Слов’янська угрупованням “Стрєлкова” і їхніми подальшими діями проти українських військ. На початку повномасштабного вторгнення зловмисник отримав завдання з Москви організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли підрозділи ВДВ РФ та учасники терористичних угруповань “ДНР”.

Зараз тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Зазначимо, що нещодавно ще п’ятеро бойовиків терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР“, які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк, проведуть від 10 до 13 років за ґратами. Завдяки доказовій базі, яку зібрали правоохоронці, п’ятьох учасників терористичних організацій “Л/ДНР” засуджено. Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10 років позбавлення волі.

За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадники увійшли до складу окупаційних угруповань РФ й брали участь у штурмі українських міст на сході України