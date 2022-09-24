Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Мовиться про заступника начальника управління Росгвардії по Ростовській області полковника поліції Олександра Науменка із позивним “Альфа”.
За даними слідства, з березня Науменко керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ у тимчасово окупованому Херсоні. За його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.
Зокрема, було встановлено, що він особисто брав участь у “розгоні” мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі.
Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися “вибити” з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами.
Натомість у Куп’янську Харківської області, у будівлі поліції виявили ще одну катівню, де російські загарбники знущалися з українців. 21 вересня 2022 року співробітники Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області провели огляд приміщення, у якому під час окупації російська армія облаштувала ще одну катівню.
Встановлено, що під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли будівлю поліції. У напівпідвальному приміщенні вони піддавали людей фізичному та психологічному насиллю. У камері, де може утримуватись 4 особи, військові РФ утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, адже на всіх місць не вистачало.
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