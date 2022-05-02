Служба безпеки України встановила особисті дані майже 900 російських загарбників, причетних до злочинів проти мирного населення в Київській області.

Про це повідомили в СБУ.

Речник Служби безпеки Артем Дехтяренко заявив, що спецслужби мають всю інформацію про окупантів. Зокрема докази їхніх звірств.

Наразі перевіряють інформацію щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тисячі осіб. Їхні підрозділи також базувалися на території Київської області.

СБУ документує кожного російського окупанта. Спецслужби опитали вже майже 7 тисяч свідків ворожих звірств. Також викрито близько ста колаборантів, котрі допомогали загарбникам.

Артем Дехтяренко додав, що українці, які мають інформацію про злочини російських загарбників у Київській області, можуть звернутися на окрему гарячу лінію. Він закликав телефонувати, або писати в WhatsApp чи Telegram за номером +38 096 928 93 89.