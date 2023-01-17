СБУ ідентифікувала особу співробітника ФСБ РФ, який координував каральні органи у Херсоні. Він займався створенням російського агентурного апарату для розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, ним є кадровий співробітник 3 відділу 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Сергій Сініцин з позивним “Сабір”. Він прибув до тимчасово захопленого Херсона у березні 2022 року. ФСБ-шник перебував у складі так званої “временной оперативной группы № 8” й брав безпосередню участь у створенні підконтрольного Москві “главного управления МВД Херсонской области”.

Псевдоутворення займалося проведенням масових репресій проти мешканців захоплених районів півдня України за вказівками Москви. “Сабір” особисто погоджував призначення керівників та “оперскладу” окупаційного органу. Він координував їхні каральні рейди проти громадян, також зафіксовано факти викрадення і катування людей.

Для створення агентурного апарату намагався вербувати колишніх правоохоронців та місцевих чиновників. За його вказівкою вони мали виявляти і “зливати” агресору місця перебування учасників руху опору.

Ще СБУ встановила, що його агенти виходили на жителів неокупованих територій для збору інформації про українських військових.

Співробітник ФСБ втік з росіянами на лівий берег Дніпра. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).