Працівники Служби безпеки України викрили низку російських агентів та колаборантів на території України. Зокрема виявлено проросійського агітатора в промисловому комплексі "Укроборонпром".

Про це повідомив керівник пресслужби СБУ Артем Дехтяренко

З початку повномасштабної російсько-української війни спецслужба України викрила понад 360 російських агентів і понад 5 тисяч колаборантів. Серед останніх затриманих був співробітник одного з оборонних підприємств у Києві, якого слідчі знайшли за сприяння підрозділу безпеки “Укроборонпрому”.

Згідно з інформацією Дехтяренка, працівник концерну “Укроборонпром” публічно виправдовував військові злочини росіян та закликав колег підтримати вороже військо. Він неодноразово просив президента РФ надати йому російське громадянство.

Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили електронні носії з прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію щодо літакобудування. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Тривають заходи для встановлення всіх обставин його підривної діяльності.