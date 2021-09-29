СБУ завершила досудове розслідування щодо створення приватної військової компанії (ПВК), в якій брали участь дев’ять осіб, серед яких був народний депутат України Семен Семенченко.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кримінальне провадження проти нардепа та командира другого батальйону “Донбас” порушили відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України

Слідчі виявили, що Семен Семенченко та Євген Шевченко справді намагалися організувати ПВК в Україні.

“Усі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до зазначених правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування”, – повідомили в СБУ.

СБУ відкрили провадження відразу за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема: ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Нагадаємо, що у лютому 2021 року члени організації “Донкорп Україна”, яку контролює Семенченко, брали участь у стрілянині на столичному будмайданчику.

Журналісти з’ясували, що один з мікроавтобусів, який затримала поліція після інциденту, належить структурі “Донкорпу”. А зі столичним будівництвом, де влаштували стрілянину бійці Семенченка, пов’язаний Михайло Кіперман — друг і бізнес-партнер Коломойського.