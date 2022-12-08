Співробітники СБУ завершили контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях й виявили російські паспорти та прапор "новоросії".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час безпекових заходів на території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, документи окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій “ЛНР/ДНР”.

Крім того, встановлено, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит, настоятель Успенського собору, був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених російськими загарбниками з будинку почесного консула Литовської Республіки під час окупації Херсону.

В результаті подальшого огляду церковних приміщень знайдено перепустки, виписані на ім’я “федерального советника военно-гражданской администрации РФ” та російські паспорти місцевих священників. До того ж вони отримали їх цього року, під час тимчасової окупації Херсону.

Крім цього, у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині, виявлено прапор так званої “новоросії” та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла. Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресорку та російські підручники, в яких вихваляють кремлівський режим.

За даними СБУ, зараз всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.