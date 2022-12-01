Служба безпеки України, під час обшуку на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті, виявила велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Під час обшуку у монастирі поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема з застосуванням поліграфа, пройшли 20 осіб.

Також у монастирі УПЦ МП силовики виявили велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.

Зокрема було виявлено книги ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші релігії та національності.

У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність та наголошується про нероздільність Росії, Білорусі й України.

“Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який “благословив” російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану “пам’ятку”, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували “бути відстороненим від усякого священства””, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, в ході обшуків було знайдено тексти проросійських пісень. які прославляють “русскую землю” та закликають до “пробуждению матушки-Руси”.

Усі виявлені матеріали передали на експерті дослідження.

“Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”, – резюмували у відомстві.