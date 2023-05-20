Джерело: СБУ
Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність 12 проросійських агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент в інтернеті.
На Полтавщині:
За матеріалами СБУ 8 років тюрми загрожує двом ворожим пропагандистам.
Один з них – працівник місцевого підприємства критичної інфраструктури, який прославляв повномасштабне вторгнення в Україну.
Інший фігурант просував в інтернеті ідею встановлення в українських містах пам’ятників Кадирову.
На Дніпропетровщині:
Викрито колишнього місцевого комерсанта, що героїзував бойовиків ПВК “Вагнер” та виправдовував їхню участь у штурмі українських міст на сході України. Деструктивні гасла він поширював через інтернет, а також під час спілкування зі знайомими.
На Донеччині:
Нейтралізовано цілий осередок проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило 4 мешканців регіону, які вихваляли бойовиків терористичних організацій “Л/ДНР”, задіяних на східному фронті.
На Кіровоградщині:
Затримано мешканця Онуфрієвського району. У своїх дописах в забороненій соцмережі “Одноклассники” він називав “незаконною” деокупацію Херсона.
На Чернігівщині:
Повідомлено про підозру ще двом ворожим агітаторам. На власних акаунтах у соцмережах вони розміщували пропагандистські дописи, які підхоплювали російські інтернет-групи.
Встановлено, що син однієї з фігуранток є російським військовим, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.
На Рівненщині:
Задокументовано підривну діяльність двох громадянок РФ, що мають посвідки на постійне проживання в Україні. У заборонених соцмережах вони дискредитували українських захисників та схвалювали злочини російських окупантів з Бурятії проти цивільного населення.
За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.
- Кіберфахівці СБУ викрили у Черкаській області блогера, який поширював інформацію про переміщення Сил оборони. Він публікував секретну інформацію у соціальній мережі ТікТок.