Джерело: СБУ
Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з ДБР продовжують системну роботу з викриття колишніх високопосадовців Держгеокадастру на розкраданні сільськогосподарських земель державної власності.
Станом на сьогодні зібрано доказову базу на ще 4 фігурантів.
Зокрема, на колишніх керівників Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області.
Зловмисники незаконно видавали накази про передачу у власність одній і тій же особі земельних ділянок по два і більше разів за одним цільовим призначенням, тобто здійснювали незаконну “подвійну приватизацію”. Згодом ці ділянки реалізовувалися в інтересах третіх осіб.
Таким чином посадовці вивели з держвласності 30 земельних ділянок на площі понад 60 гектарів загальною ринковою вартістю понад 85 000 000 гривень.
На підставі зібраних доказів всім 4 посадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).
Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.
В СБУ нагадали, що у квітні 2021 року кіберфахівці СБУ задокументували масштабну оборудку щодо відчуження сільськогосподарських земель державного фонду України.
До організації злочинного механізму причетні керівники 22 регіональних управлінь Держгеокадастру.
Протиправний механізм функціонував через «прогалини» у роботі “Національної кадастрової системи” та системи електронного документообігу “Докпроф”, до якої організатори оборудки вносили недостовірні відомості.
Тоді СБУ надіслала офіційного листа до Держгеокадастру з вимогою негайно усунути недоліки, виявлені Службою у роботі інформаційних систем відомства.
Вісьмом очільникам держустанов у Житомирській, Кіровоградській та Чернігівській областях повідомлено про підозри раніше.
- У Києві виявлено нелегальний цех, де виготовляли та продавали підроблені документи, печатки і штампи України та Євросоюзу.