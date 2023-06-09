Джерело: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з ДБР продовжують системну роботу з викриття колишніх високопосадовців Держгеокадастру на розкраданні сільськогосподарських земель державної власності.

Станом на сьогодні зібрано доказову базу на ще 4 фігурантів.

Зокрема, на колишніх керівників Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області.

Зловмисники незаконно видавали накази про передачу у власність одній і тій же особі земельних ділянок по два і більше разів за одним цільовим призначенням, тобто здійснювали незаконну “подвійну приватизацію”. Згодом ці ділянки реалізовувалися в інтересах третіх осіб.

Таким чином посадовці вивели з держвласності 30 земельних ділянок на площі понад 60 гектарів загальною ринковою вартістю понад 85 000 000 гривень.

На підставі зібраних доказів всім 4 посадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

В СБУ нагадали, що у квітні 2021 року кіберфахівці СБУ задокументували масштабну оборудку щодо відчуження сільськогосподарських земель державного фонду України.

До організації злочинного механізму причетні керівники 22 регіональних управлінь Держгеокадастру.

Протиправний механізм функціонував через «прогалини» у роботі “Національної кадастрової системи” та системи електронного документообігу “Докпроф”, до якої організатори оборудки вносили недостовірні відомості.

Тоді СБУ надіслала офіційного листа до Держгеокадастру з вимогою негайно усунути недоліки, виявлені Службою у роботі інформаційних систем відомства.

Вісьмом очільникам держустанов у Житомирській, Кіровоградській та Чернігівській областях повідомлено про підозри раніше.