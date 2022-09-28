Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів Збройних сил України поблизу Краматорська і Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисники передавали російським загарбникам інформацію про геолокацію та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного і південного фронтів.

Одного із ворожих поплічників затримано в результаті спецоперації контррозвідки СБУ у Краматорську.

Зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити будівельний бізнес на тимчасово окупованій території Криму. Через особисті зв’язки у комерційних колах він став співвласником будівництва об’єкта промисловості на українському півострові.

Проте згодом представники місцевої окупаційної адміністрації виявили “недоліки” у дозвільній документації бізнесмена. Він звернувся до своїх знайомих по допомогу, які допомогли зв’язатися з кадровим працівником ГРУ РФ, який і запропонував конфіденційну співпрацю в обмін на розв’язання комерційних питань.

За вказівкою окупанта, він мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Одержану інформацію передавав агресору через анонімний телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста.

Крім того, ще одну російську агентку правоохоронці затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донецької й Запорізької областей.

Для цього вона об’їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об’єктами ЗСУ. Дані своїх спостережень зрадниця переправляла окупантам через декілька месенджерів.