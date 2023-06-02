Джерело: СБУ.

За даними слідства, встановлено, що у перший день повномасштабного вторгнення РФ за його ініціативою з рахунків компанії “Укртатнафта” було виведено приблизно 600 млн гривень.

Суть схеми полягала в тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ “Укртатнафта” перерахувала майже 600 млн гривень європейській компанії. Проте кошти були призначені для іншого постачальника, щоб сплатити за раніше укладену угоду на 84 тис. тонн сирої нафти.

На той момент сировина вже знаходилась в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої переробки на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Для виконання цієї шахрайської схеми колишнє керівництво “Укртатнафти” створило фальшивий договір, у якому змінило реквізити отримувача платежу.

Отже, організатори схеми переказали гроші на підконтрольну компанію замість того, щоб розрахуватись із реальним постачальником нафти.