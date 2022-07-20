Про це повідомила Служба безпеки України.
Співробітники спецслужби задокументували злочинні дії заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації. Він погодився співпрацювати з окупантами добровільно.
Росіяни призначили чоловіка керівником “державного унітарного підприємства “Херсонська залізниця”. Вже на посаді він організував привласнення технологічного обладнання. Рухомий склад місцевих підрозділів “Укрзалізниці” було передано на користь окупаційної адміністрації.
Підозрюваний особисто сприяв перекиданню цим транспортом бронетехніки та боєприпасів РФ. Їх перевозили до причорноморських районів Херсонської області з тимчасово окупованого Криму.
Співробітники СБУ встановили його місцеперебування. Вони проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти держави.
- Нагадаємо, Служба безпеки Україна викрила чотирьох ворожих агентів у Бахмуті. Вони збирали дані про підрозділи ЗСУ та встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури.
- Слідчі СБУ викрили ще одного російського агента в Україні, який збирав інформацію для ворога. Внаслідок чого він отримав тюремний строк – 7 років позбавлення волі.