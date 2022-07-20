Викрито чиновника-колаборанта, який сприяв захопленню Херсонської області. Він допоміг Росії перекинули залізницею бронетехніку з Криму до регіону.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Співробітники спецслужби задокументували злочинні дії заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації. Він погодився співпрацювати з окупантами добровільно.

Росіяни призначили чоловіка керівником “державного унітарного підприємства “Херсонська залізниця”. Вже на посаді він організував привласнення технологічного обладнання. Рухомий склад місцевих підрозділів “Укрзалізниці” було передано на користь окупаційної адміністрації.

Підозрюваний особисто сприяв перекиданню цим транспортом бронетехніки та боєприпасів РФ. Їх перевозили до причорноморських районів Херсонської області з тимчасово окупованого Криму.

Співробітники СБУ встановили його місцеперебування. Вони проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти держави.