Правоохоронці викрили колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області, який входив до забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", зрадник передав окупантам заводи харчової та хімічної промисловості.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними СБУ, після захоплення російськими загарбниками частини Запорізької області він один з перших підтримав окупантів. За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації і дозволили сформувати штат псевдооргану. Перебуваючи на посаді, колаборант виконував вказівки Кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь країни-агресорки.

Насамперед ворога цікавили великі об’єкти хімічної та харчової індустрії. Саме їх потужності Москва планувала використовувати для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ.

Для цього колаборант здійснив інвентаризацію місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців перереєструватися у створеній окупантами «военно-гражданской администрации».

Крім того, зловмисник змушував менеджмент українських компаній сплачувати податки до бюджету РФ і постачати готову продукцію до країни-агресорки. У разі незгоди зрадник погрожував переслідуванням з боку каральних органів РФ і фізичною розправою.

Для координування роботи колаборанта за ним був слідкував російський куратор – заступник губернатора Пензенської області. Саме з ним ворожий поплічник погоджував питання “передачі” агресору українських підприємств, а також організації і проведення псевдореферендуму в тимчасово захопленому районі.

Крім того, колаборант брав активну участь у пропагандистських проєктах Кремля і був “героєм” псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів “рашизму” Івана Охлобистіна. Зараз зловмисник намагається переховуватись на тимчасово окупованій території України. Проте співробітникам СБУ вдалося встановити місця його перебування.