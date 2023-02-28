Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили у Києві осіб, які продавали росіянам персональні дані українських громадян.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Telegram-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів мешканців різних областей України.

Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували “підписку” на відповідні інтернет-ресурси. Ділки пропонували придбати “абонемент” на місяць вартістю до 200 дол.

Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Telegram-канали, а оплату отримували на криптогаманці.

За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми.

Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.

До незаконної діяльності він залучив двох мешканців Києва, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину.

Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.