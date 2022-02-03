Про це повідомляє СБУ.

Використовуючи десятки фейкових облікових записів у соціальних мережах агенти репостили з російських пропагандистських сайтів деструктивний контент. Зокрема вони користувалися забороненими в України ресурсами. Агентура представників спецслужб РФ розраховувала розхитати внутрішньополітичну ситуацію в різних областях країни.

СБУ провела обшуки у Маріуполі, Кропивницькому та на Закарпатті. Силовики провели їх за місцями перебування підозрюваних й вилучили звідти докази злочинних дій.

У першому випадку місцевий житель закликав до агресивної війни проти нашої країни. Чоловік популяризував угруповання бойовиків на тимчасово окупованій території (ОРДЛО) та підшукував осіб для вербування з метою залучення до протиправної діяльності. Йому оголосили підозру одразу за трьома статтями, зокрема, ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) та ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У Кропивницькому представник місцевої громадської організації закликав до держперевороту. Він намагався проводити підривну діяльність серед мешканців обласного центру. Йому повідомили підозру за публічні заклики до насильницької зміни влади та розповсюдження матеріалів з ними (ч. 2 ст. 109 КК України).

В останньому випадку двоє місцевих жителів організували групу ворожих інтернет-агентів. Вони отримували від російських “кураторів” агітацію. Підозрювані закликали до зміни меж території нашої держави. Судово-лінгвістична експертиза, яку ініціювала СБУ, підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі Служба безпеки встановлює причетних до злочинів проти державної безпеки України.