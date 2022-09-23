Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки нейтралізувала хакерське угруповання, яке діяло в інтересах Росії у Львові. Зловмисники зламували активні облікові записи інтернет-користувачів з України та Євросоюзу й таким чином отримували доступ до персональних даних громадян.
Цю конфіденційну інформацію вони продавали через анонімну платформу “Даркнет”, а гроші отримували на заборонені в Україні електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney.
За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 млн акаунтів і одержали прибуток у розмірі майже 14 млн грн.
“Клієнтами” зловмисників були прокремлівські пропагандисти. Саме вони використовували одержані установчі дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових новин з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах.
Також встановлено, що зламані акаунти використовували нібито від імені пересічних людей для поширення дезінформації щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ЄС.
За даними слідства, до складу угруповання входило декілька хакерів зі Львова. Спеціалізоване комп’ютерне обладнання вони встановили у своїх помешканнях. Зловмисники “проникали” до чужих акаунтів через шкідливе програмне забезпечення.
Під час обшуків правоохоронці виявили: жорсткі магнітні диски з персональними даними громадян, а також комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та флеш-накопичувачі з доказами незаконної діяльності.
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