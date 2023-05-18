У Харківській області співробітники Служби безпеки України викрили священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини російських окупантів.

Джерело: СБУ.

Фігурантом виявився священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.

Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це інших місцевих жителів. Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику Московського патріарха Кирила з проханням надіслати “гумдопомогу” на тимчасово окуповану частину регіону.

Надалі фігурант використовував російські товари для забезпечення лояльності місцевого населення до російських загарбників.

Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма. У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених російських армійців.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зраднику загрожує до 8 років ув’язнення.