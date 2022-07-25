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СБУ викрила колаборантів, які долучилися до окупаційного «МВД РФ» у Херсонській області

Служба безпеки України викрила всіх колаборантів і зрадників, які вступили до так званого "МВД Херсонской області". Структура придушує опір та залякує місцевих жителів тимчасово окупованих територій.

Понеділок, 25 липня 2022, 10:39
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Про це повідомила СБУ.

Співробітники спецслужби посилили контррозвідувальні заходи на південному фронті. Окупаційний орган масово репресує, переслідує та незаконно затримує громадян. Для цього окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції “Беркут”.

Потерпілі зазнають психологічного тиску, насильства та погрози фізичної розправи. Були випадки викрадення і катування людей.

Під керівництвом російських спецслужб колаборанти вербують “однодумців”. Останнім пропонують долучитися до угруповань окупаційного “МВД”. Таких осіб шукають через особисті зв’язки та серед колишніх правоохоронців.

СБУ встановила дані на кожного колаборанта. Співробітники задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Фото: СБУ

Серед них повідомлено про підозру 26 особам за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). 14 з них є колишніми працівниками Нацполіції. До так званого “керівного складу” входять:

  • Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;
  • Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;
  • Гаркуша Г.О. – командир батальйону “Беркут”;
  • Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;
  • Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;
  • Малиновський Р.О. – заступник начальника управління карного розшуку – начальник відділу розкриття злочинів проти особи;
  • Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;
  • Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;
  • Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;
  • Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.

Фото: СБУ

Тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника до відповідальності за злочини проти України.

Теги: зрадники, Колаборанти, російсько-українська війна, СБУ, Служба безпеки України, Херсонська область

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