У Службі безпеки України викрили кількох колаборантів та ворожих агентів, які співпрацювали з ворогом під час повномасштабної агресії РФ проти України.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Відомо, що службовці затримали двох колаборантів-залізничників. Один із них був посадовцем центрального офісу “Укрзалізниці”.

У Дніпрі СБУ викрили “сплячу” групу агентів ФСБ Росії, яка провадила диверсійну та розвідувальну діяльність.

Також на Львівщині затримали чиновницю одного з так званих “міністерств” російської влади тимчасово окупованого Криму.

Водночас на Луганщині затримали російського агента, який перед початком повномасштабного вторгнення вийшов із російського слідчого ізолятора.