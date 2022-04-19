Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Відомо, що службовці затримали двох колаборантів-залізничників. Один із них був посадовцем центрального офісу “Укрзалізниці”.
У Дніпрі СБУ викрили “сплячу” групу агентів ФСБ Росії, яка провадила диверсійну та розвідувальну діяльність.
Також на Львівщині затримали чиновницю одного з так званих “міністерств” російської влади тимчасово окупованого Криму.
Водночас на Луганщині затримали російського агента, який перед початком повномасштабного вторгнення вийшов із російського слідчого ізолятора.
- Нагадаємо, міська рада Маріуполя констатувала, що російські загарбники знищили місцевий Азовський судноремонтний завод – найстаріше підприємство Маріуполя.
- Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про успішне відбиття ворожих атаки у Рубіжному та Попасній (Луганська область). За словами Гайдая, українські захисники вбили десятки російських загарбників.