Про це повідомила Служба безпеки України.

Підозрювані приєдналися до створеного окупантами “головного управління МВД по Запорізькій області”. 17 особам вже оголошено підозру.

Одним з керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького. Останній нині очолює окупаційну “адміністрацію” в регіоні.

Так зване “МДВ” залякує мешканців тимчасово окупованих територій та сприяє придушенню опору. Для цього використовують репресії, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами. Місцевих жителів викрадали та застосовували проти них насильство чи погрожували фізичною розправою.

Колаборанти проникають до помешкань осіб, які виїхали на підконтрольну Україні територію. У людей викрадають кошти, побутову техніку та інші особисті речі.

Місцевих підприємців фейкові правоохоронці обложили “даниною”. Вони змушують і фермерів вести комерційну діяльність за такої умови.

До “керівного складу” окупаційного органу входять:

Селіванов О.С. – заступник начальника “обласного” управління;

Кошель О.В. – “начальник” Мелітопольського міжрайонного управління;

Чудак В.В. – “начальник” Кам’янко-Дніпровського райвідділу;

Ракитянський С.О. – “перший заступник” Бердянського міськвідділу;

Орлов В.В. – “начальник відділу карного розшуку” Мелітопольського міжрайонного управління;

Аліпов О.Є. – “заступник начальника” Токмацького райвідділу;

Шопов С.П. – начальник “народної міліції” у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;

Мітленко Ю.В. – “начальник паспортного столу” Токмакського міжрайонного відділу;

Міхєєв В.В. – начальник “Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь”.

Тривають слідчі дії.