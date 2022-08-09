Про це повідомила Служба безпеки України.
Підозрювані приєдналися до створеного окупантами “головного управління МВД по Запорізькій області”. 17 особам вже оголошено підозру.
Одним з керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького. Останній нині очолює окупаційну “адміністрацію” в регіоні.
Так зване “МДВ” залякує мешканців тимчасово окупованих територій та сприяє придушенню опору. Для цього використовують репресії, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами. Місцевих жителів викрадали та застосовували проти них насильство чи погрожували фізичною розправою.
Колаборанти проникають до помешкань осіб, які виїхали на підконтрольну Україні територію. У людей викрадають кошти, побутову техніку та інші особисті речі.
Місцевих підприємців фейкові правоохоронці обложили “даниною”. Вони змушують і фермерів вести комерційну діяльність за такої умови.
До “керівного складу” окупаційного органу входять:
- Селіванов О.С. – заступник начальника “обласного” управління;
- Кошель О.В. – “начальник” Мелітопольського міжрайонного управління;
- Чудак В.В. – “начальник” Кам’янко-Дніпровського райвідділу;
- Ракитянський С.О. – “перший заступник” Бердянського міськвідділу;
- Орлов В.В. – “начальник відділу карного розшуку” Мелітопольського міжрайонного управління;
- Аліпов О.Є. – “заступник начальника” Токмацького райвідділу;
- Шопов С.П. – начальник “народної міліції” у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;
- Мітленко Ю.В. – “начальник паспортного столу” Токмакського міжрайонного відділу;
- Міхєєв В.В. – начальник “Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь”.
Тривають слідчі дії.
- Нагадаємо, Служба безпеки України викрила всіх колаборантів і зрадників, які вступили до так званого “МВД Херсонской області”. Структура придушує опір та залякує місцевих жителів тимчасово окупованих територій.
- Служба безпеки України повідомила про підозру 5 колаборантам, які співпрацюють з Російською Федерацією, допомагаючи легалізувати окупацію Донецької та Луганської областей.