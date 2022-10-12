Правоохоронці викрили колишнього депутата місцевої ради від "Опозиційної Платформи — За Життя" та ще двох колаборантів, які співпрацювали з російськими окупантами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру колишньому секретарю Олешківської міськради від забороненої партії “ОПЗЖ”, якого окупанти призначили “віцемером” захопленого міста.

СБУ задокументувала колабораційну діяльність так званого “первого заместителя военно-гражданской администрации” тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині. До цього він був депутатом місцевої ради від забороненої партії “Опозиційної Платформи — За Життя”.

Зрадник приєднався до агресорів після захоплення частини регіону. Він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також він підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті.

Співробітники СБУ вже встановили місцеперебування колаборанта і зафіксували маршрути його переміщення. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Служба безпеки затримала ще двох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях півдня та сходу України. Вони входили до складу місцевих окупаційних адміністрацій і допомагали агресорам чинити репресії проти українців.

Відтак, у деокупованому Лимані контррозвідка СБУ затримала місцеву жительку, яка добровільно погодилась співпрацювати з агресорами.

Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення вона закликала людей підтримати загарбників. За це окупанти запропонували їй очолити так зване “управление труда и соцзащиты населения” в тимчасово захопленому місті. Перед призначенням на посаду її направили до окупованого Єнакієвого для проходження “ідеологічних курсів” щодо правил поширення кремлівського режиму.

Після цього колаборантка намагалась сформувати “штат” псевдоустанови і проводила особисті співбесіди з потенційними “кандидатами”. Також вона допомагала агресорам збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста.

Ще одного колаборанта затримано у деокупованому Нововоскресенському на Херсонщині. Затриманим виявився керівник місцевої окупаційної адміністрації.

Зловмисник агітував за підтримку загарбників, намагався змусити селищних освітян співпрацювати з ними, а також “здавав” українських активістів, зокрема учасників руху спротиву.