Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Місцева лікарка, яка у соціальних мережах агітувала всіх за вакцинацію, у реальному житті займалася фальшуванням COVID-сертифікатів”, — йдеться у заяві.
Лікарка працювала інфекціоністкою Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради. Зокрема, вона залучила до схеми знайому, яка за 30% від “заробленої” суми шукала клієнтів, які не бажали робити щеплення.
Щомісяця вона підробляла майже 100 медичних документів. Підробити такий сертифікат коштувало 3,5 тис. грн. Лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві дані про вакцинацію. Також видавала паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення.
Наразі зловмисницям оголосили про підозру та розв’язують питання щодо міри запобіжного заходу.
- За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 4 446 дітей та 1 035 медпрацівників.
- В листопаді українські правоохоронці відкрили 210 кримінальних проваджень за підробку документів про вакцинацію від коронавірусу та результати COVID-тестів.
- Також Франція знайшла понад 180 000 підроблених COVID-сертифікатів та перепусток, а Італія заарештовує підозрюваних у “фальшивих щепленнях”.