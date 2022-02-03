На Закарпатті Служба Безпеки України викрила лікарку, яка щомісяця "заробляла" до пів мільйона гривень на підроблених сертифікатах про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Місцева лікарка, яка у соціальних мережах агітувала всіх за вакцинацію, у реальному житті займалася фальшуванням COVID-сертифікатів”, — йдеться у заяві.

Лікарка працювала інфекціоністкою Центру громадського здоров’я Закарпатської обласної ради. Зокрема, вона залучила до схеми знайому, яка за 30% від “заробленої” суми шукала клієнтів, які не бажали робити щеплення.

Щомісяця вона підробляла майже 100 медичних документів. Підробити такий сертифікат коштувало 3,5 тис. грн. Лікарка вносила в електронну систему охорони здоров’я eHealth неправдиві дані про вакцинацію. Також видавала паперові COVID-сертифікати про вакцинацію без проведення фактичного щеплення.

Наразі зловмисницям оголосили про підозру та розв’язують питання щодо міри запобіжного заходу.