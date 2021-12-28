Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання запчастин що комплектує військову броньовану техніку однієї з військових частин Хмельницької області.

Про це йдеться на сайті СБУ.

У матеріалах слідства йдеться що до злочинної діяльності причетний службовець-контрактник, який разом зі своїм батьком організували викрадення деталей, що комплектує військову броньовану техніку. Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі та передавав їх батьку.Викрадене майно зловмисники зберігали в гаражному приміщенні з метою подальшого продажу.

Правоохоронці провели 12 обшуків. Під час слідчих дій було виявлено й вилучено десятки вузлів та деталей, що комплектує військову броньовану техніку, а саме: генератори, перископи, оптичні прилади, засоби управління вогнем, світломаскувальні комплекти, прилади нічного бачення, гідропідсилювачі.

За даними слідства, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн грн.

У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.