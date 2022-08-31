В Україні викрито масштабну схему, організовану посадовцями ДСНС, які систематично брали хабарі. Щомісяця вони заробляли на погодженні дозвільної документації близько 10 мільйонів гривень.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, учасниками схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів. Зокрема у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях. Також до злочинів причетні посадовці інших держустанов.

Від керівників великих ТРЦ та мереж АЗС вимагали хабарі. За грошову винагороду пропонувалося прискорити погодження дозвільної документації. Йдеться про плани локалізації й ліквідації аварій на потенційно небезпечних обʼєктах.

Посадовці ДСНС після отримання хабаря не здійснювали перевірку пожежної безпеки. Виявилося, що частина громадських місць не могла забезпечити цивільний захист громадян. Зокрема під час ліквідації наслідків російських атак.

Щомісячно учасники схеми заробляли у такий спосіб понад 10 млн гривень.

Співробітники СБУ провели понад 50 одночасних обшуків по всій країні.

Розпочато розслідування стосовно перших шести осіб за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.