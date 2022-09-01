Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність керованої спецслужбами РФ мережі агітаторів, які сприяли бойовикам так званої "ЛНР" у проведенні підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронних органів, пропагандисти виконували чіткі інструкції кураторів із так званого “Управління гуманітарних операцій “ЛНР”, підконтрольного спецслужбам РФ.

“Зловмисники намагалися максимально поширювати фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Їхньою основною метою було охопити якомога більшу місцеву аудиторію”, – зазначили у СБУ.

Окрім того, за допомогою фейкових профілів у соцмережах та на афілійованих сайтах, колаборанти виправдовували злочини РФ, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи.

За даними слідства, бойовики залучили до співпраці одного з фігурантів, який віддалено мав виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління так званої “ЛНР”.

Під час слідства було з’ясовано, що ця особа є засновником і адміністратором антиукраїнської спільноти “Львівська народна республіка”. А також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, у тому числі сайт “ВосходИнфо”.

Також під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та співпраці з окупантами на комерційній основі.

За матеріалами СБУ фігуранту повідомлено про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України. Іншим фігурантам кримінального провадження готується заочне повідомлення про підозру та вживаються заходи щодо подальшого притягнення до відповідальності.