Служба безпеки України викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, затриманий створив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.

За хабарі посадовець обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну.

Більш того, він обіцяв підприємцям “прискорений” процес оформлення потрібної документації з позитивними висновками експертів.

За кожне таке дослідження він вимагав 300 доларів США,

Щоденно через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.

Співробітники СБУ задокументували численні факти одержання зловмисником неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря.

На даний час йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до корупційної схеми.