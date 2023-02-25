Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними правоохоронців, затриманий створив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.
За хабарі посадовець обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну.
Більш того, він обіцяв підприємцям “прискорений” процес оформлення потрібної документації з позитивними висновками експертів.
За кожне таке дослідження він вимагав 300 доларів США,
Щоденно через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.
Співробітники СБУ задокументували численні факти одержання зловмисником неправомірної вигоди.
Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря.
На даний час йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до корупційної схеми.
- Співробітники СБУ затримали посадовця Одеської обласної військової адміністрації, який вимагав гроші з підприємців. Він налагодив масштабний злочинний механізм одержання хабарів.