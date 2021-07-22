У Службі безпеки України повідомили про викриття та припинення діяльності агентурної мережі ФСБ Росії, яка функціонувала на території Херсонської області. Серед інформаторів мережі були правоохоронці та чиновники.

Про це поінформували в пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, організатором мережі був колишній співробітник херсонського регіонального управління Служби безпеки, котрий звільнився у 2014 році.

Під час поїздки до Росії він був завербований співробітниками ФСБ РФ.

Як уточнили в пресслужбі Офісу генпрокурора, йдеться про колишнього заступника начальника відділу Управління СБУ в Херсонській області, котрий підтримував “проросійські ідеї, які передбачають перебування України у сфері впливу РФ”, а також переслідував корисливі мотиви.

На виконання завдань російської спецслужби ексспівробітник СБУ створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив посадовців. Серед них:

• співробітник СБУ в Херсонській області (йдеться про заступника начальника одного з відділів);

• працівник місцевої прокуратури;

• співробітник поліції;

• посадовець Державної служби з надзвичайних ситуацій;

• колишній посадовець облдержадміністрації.

За інформацією СБУ московським куратором мережі є кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який “спеціалізується на Україні”. У 2015-2016 роках він перебував на окупованих територіях Донецької області у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним “Мангуст”.

Співробітники СБУ задокументували “численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ РФ закриті канали електронного зв’язку”.

“Російську спецслужбу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування. За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду”, – зазначається в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, лише протягом червня-липня 2021 року спецслужбам РФ були передані відомості “щодо підготовки та проведення мобілізаційного розгортання Управління СБУ в області при переведенні на функціонування в умовах особливого періоду, плани проведення тактико-спеціальних навчань, у тому числі на території Херсонського морського торговельного порту, командно-штабних навчань на території польового артилерійського складу”.

Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з представниками ФСБ РФ, російську символіку, а також іноземну валюту (долари США, євро та російські рублі).

Наразі резидента ФСБ РФ та його агента – співробітника СБУ затримали. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

В СБУ уточнили, що “стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії”.