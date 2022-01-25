Служба безпеки України викрила мережу псевдомінувань на Черкащині, яку координували з території РФ. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Згідно з заявою зловмисники зробили 9 повідомлень про мінування через закриті чати в Telegram. Виконувачем таких замовлень став студент першого курсу одного з місцевих коледжів Черкащини.

Відомо, що протягом січня він повідомляв про “мінування” шкіл, коледжів, житлових будинків та торговельно-розважальних центрів через закритий канал в Telegram.

Після обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які містили листування з російськими кураторами.

За інформацією СБУ, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, яким куратори з РФ обіцяють анонімність та надають чіткі інструкції. Найчастіше зловмисники не усвідомлюють до кінця усі можливі наслідки від блокування діяльності роботи різних об’єктів соціальної сфери”, — зазначено у заяві.

Наразі за цим фактом розпочали кримінальне провадження.