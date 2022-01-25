Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
Згідно з заявою зловмисники зробили 9 повідомлень про мінування через закриті чати в Telegram. Виконувачем таких замовлень став студент першого курсу одного з місцевих коледжів Черкащини.
Відомо, що протягом січня він повідомляв про “мінування” шкіл, коледжів, житлових будинків та торговельно-розважальних центрів через закритий канал в Telegram.
Після обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які містили листування з російськими кураторами.
За інформацією СБУ, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, яким куратори з РФ обіцяють анонімність та надають чіткі інструкції. Найчастіше зловмисники не усвідомлюють до кінця усі можливі наслідки від блокування діяльності роботи різних об’єктів соціальної сфери”, — зазначено у заяві.
Наразі за цим фактом розпочали кримінальне провадження.
- Нагадаємо, що з початку 2022 року в Україні триває хвиля неправдивих повідомлень про мінування. Найбільше повідомлень надходило на електрону скриньку з окупованих Росією територій або безпосередньо з РФ.
- Також Служба безпеки України закликала громадян зберігати спокій, а ЗМІ ретельно перевіряти інформацію щодо “замінування”, щоб “не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій”.