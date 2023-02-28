Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили у Києві осіб, які продавали росіянам персональні дані українських громадян.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Telegram-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів мешканців різних областей України.

Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували “підписку” на відповідні інтернет-ресурси. Зловмисники пропонували придбати “абонемент” на місяць вартістю до 200 дол.

Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Telegram-канали, а оплату отримували на криптогаманці.

За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми.

Ним виявився підприємець із Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.

До незаконної діяльності він залучив двох мешканців Києва, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину.

Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).

Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру його спільникам. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.