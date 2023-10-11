Зрадниками виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів.

Напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до рф, де продовжили працювати на користь країни-агресора. Від початку жовтня цього року вони почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані окупантам.