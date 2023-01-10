СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів з початку повномасштабної війни

Служба безпеки України розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства з початку повномасштабного вторгнення РФ. Понад 340 з них вже скерували до суду.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за цей період викрито понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.

Зокрема у результаті багатоетапної спецоперації затримано диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки. Ворожа агентура займалась підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

У Києві:

СБУ нейтралізувала російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну та Торгово-промислової палати України, — вони передавали ворогу розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.

У Миколаєві:

Служба безпеки викрила колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який після 24 лютого минулого року добровільно запропонував ворогу свою допомогу у війні проти України. Перебуваючи на посаді зловмисник передавав спецслужбам РФ інформацію про результати ворожих обстрілів, паролі на блокпостах та відомості про військових полонених РФ.

У Хмельницькому:

СБУ затримала шпигуна – громадянина РФ, який прибув в Україну ще у січні 2022 року для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. За “легендою” він нібито відвідував родичів. Насправді ж — намагався створити розгалужену агентурну мережу для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах країни.

На Волині:

Служба безпеки нейтралізувала ще одного шпигуна — громадянина РБ, який збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

У пресслужбі наголосили, що за всіма фактами контррозвідка СБУ проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.