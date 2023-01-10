СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів з початку повномасштабної війни

Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Так, за цей період викрито понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.
Зокрема у результаті багатоетапної спецоперації затримано диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки. Ворожа агентура займалась підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.
- У Києві:
СБУ нейтралізувала російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну та Торгово-промислової палати України, — вони передавали ворогу розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.
- У Миколаєві:
Служба безпеки викрила колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який після 24 лютого минулого року добровільно запропонував ворогу свою допомогу у війні проти України. Перебуваючи на посаді зловмисник передавав спецслужбам РФ інформацію про результати ворожих обстрілів, паролі на блокпостах та відомості про військових полонених РФ.
- У Хмельницькому:
СБУ затримала шпигуна – громадянина РФ, який прибув в Україну ще у січні 2022 року для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. За “легендою” він нібито відвідував родичів. Насправді ж — намагався створити розгалужену агентурну мережу для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах країни.
- На Волині:
Служба безпеки нейтралізувала ще одного шпигуна — громадянина РБ, який збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.
У пресслужбі наголосили, що за всіма фактами контррозвідка СБУ проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
- У Києві завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо мешканки столиці за фактами поширення матеріалів із публічними закликами до повалення конституційного ладу в Україні, виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.
- За матеріалами Служби безпеки України, перед судом постане митрополит однієї з єпархій УПЦ МП (Московського патріархату) на Вінниччині, який публічно виправдовував російську агресію проти України.
- У звільнених районах Харківської області співробітники СБУ затримали ще одного зрадника, що допомагав російським загарбникам вивозити українське зерно до Російської Федерації.
- Служба безпеки України під час контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і “полював” за місцевими системами ППО.