З початку повномасштабного російського вторгнення кіберфахівці Служби безпеки України викрили понад 1200 пропагандистів, які поширювали в мережі фейкову інформацію та російські наративи.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“СБУ виявляє зрадників, російських агітаторів і колаборантів, що діють в інтернет-просторі. Сьогодні в нас майже 1200 кримінальних проваджень по них, 600 фігурантам повідомлено про підозри й майже 230 засуджено до різних термінів ув’язнення”, — зазначив голова Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

За його словами, наразі російські інформаційні диверсії вже не несуть такої загрози, як раніше.

Також Ілля Вітюк наголосив, що Служба безпеки проводить власні спеціальні інформаційні операції, спрямовані на зменшення впливу російської пропаганди.

За його словами, цього року вже заблокували 45 масштабних ботоферм потужністю понад 2 млн фейкових акаунтів, майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше ніж 15 млн підписників і близько тисячі інформресурсів, які працювали проти України.