Співробітники Служби безпеки України викрили російського капітана, який умисно вбив мирного жителя під час тимчасового захоплення Київської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ

Воєнним злочинцем виявився тимчасовий виконувач обов’язків начальника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Бучанського району.

Слідством встановлено, що під час окупації селища Гавронщина російський капітан зупинив посеред вулиці беззбройного місцевого жителя і вдарив його в обличчя прикладом автомата. Потім зловмисник здійснив постріли у тулуб цивільного.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, мирний мешканець загинув від численних вогнепальних поранень тіла і втрати крові. Зараз тривають комплексні заходи для встановлення місць перебування убивці і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Зазначимо, що нещодавно у Херсоні затримали “високопоставленого” пособника російських загарбників, який сприяв переведенню міста у “рублеву зону”. Ним виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ “Международного расчетного банка”.

Чоловіка викрили під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні. Пособник відкривав свої “відділення” в тимчасово захоплених районах півдня України. Окупаційний глава Херсона Володимир Сальдо через цю російську фінустанову намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських “представництв” РФ.

Окупанти мали намір завдяки примусовому розширенню “рублевої зони” забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ. Отримані кошти ж мали витрачати на фінансування війни проти України. Чоловік планував використовувати досвід створення розгалуженої мережі російського банку у захоплених районах Донецької та Луганської областей для реалізації проєкту.