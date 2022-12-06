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Про це повідомила пресслужба СБУ

Воєнним злочинцем виявився тимчасовий виконувач обов’язків начальника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Бучанського району.

Слідством встановлено, що під час окупації селища Гавронщина російський капітан зупинив посеред вулиці беззбройного місцевого жителя і вдарив його в обличчя прикладом автомата. Потім зловмисник здійснив постріли у тулуб цивільного.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, мирний мешканець загинув від численних вогнепальних поранень тіла і втрати крові. Зараз тривають комплексні заходи для встановлення місць перебування убивці і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Зазначимо, що нещодавно у Херсоні затримали “високопоставленого” пособника російських загарбників, який сприяв переведенню міста у “рублеву зону”. Ним виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ “Международного расчетного банка”.

Чоловіка викрили під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні. Пособник відкривав свої “відділення” в тимчасово захоплених районах півдня України. Окупаційний глава Херсона Володимир Сальдо через цю російську фінустанову намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських “представництв” РФ.

Окупанти мали намір завдяки примусовому розширенню “рублевої зони” забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ. Отримані кошти ж мали витрачати на фінансування війни проти України. Чоловік планував використовувати досвід створення розгалуженої мережі російського банку у захоплених районах Донецької та Луганської областей для реалізації проєкту.