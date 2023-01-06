Співробітники Служби безпеки України встановили особи ще трьох російських загарбників, які брали участь у викраденнях і катуванні мирних жителів тимчасово захоплених районів Запорізької області.

Про це інформує пресслужба СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій встановлено особи ще трьох російських загарбників, які брали участь у викраденнях і катуванні мирних жителів тимчасово захоплених районів Запорізької області.

За даними правоохоронців, один зі зловмисників – це командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії. Після захоплення Мелітополя його призначили “військовим комендантом” окупаційної адміністрації українського міста.

На цій посаді він виконував завдання Москви щодо придушення руху опору на території Приазов’я. Для цього загарбник сформував «каральні загони», які проводили масові облави на помешкання місцевих жителів.

Під час таких облав росіяни викрадали людей та відвозили їх до катівень “военной комендатуры” РФ. Там з потерпілих “вибивали” інформацію про місця перебування українських патріотів на території району.

Ще двома воєнними злочинцями є співробітники Махачкалінського загону міліції особливого призначення (більш відомого як ОМОН) управління Росгвардії по Республіці Дагестан. На початку окупації Василівського району вони увійшли до складу створеної агресором “комендатури” РФ, один на посаді заступника керівника окупаційного органу, а інший ˗ його помічника.

Співробітники СБУ встановили, що росіяни особисто брали участь у незаконних затриманнях і катуванні українських громадян, застосовували до потерпілих отруйні хімічні речовини та електрострум й постійно погрожували вбивством близьких родичів.

Зараз тривають комплексні заходи для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.