Служба безпеки України викрила шахраїв, які працювали в інтересах Росії та вкрали майже 100 мільйонів гривень з рахунків мешканців Маріуполя.

Про це пише пресслужба СБУ.

Повідомляється, що до протизаконних операцій причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб.

Зазначено, що зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження “ідентифікації” використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

Додається, що це були персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми “конвертували” викрадені гроші у криптовалюту.

“Для масового “обдзвону” українських банків організатори схеми використовували кол-центр у тимчасово окупованому Донецьку, співробітники якого через мережу “Інтернет” та спецобладнання на неокупованій території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків”, – пояснюють у пресслужбі.

Запевняється, що у результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. Під час обшуків у 8 областях нашої держави вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок. Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.

Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, “виводячи” їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації “ДНР”.