Про це повідомила Служба безпеки України.
Члени злочинного угруповання дзвонили рідним та близьким військових, щоб запропонувати свої послуги. У залежності від емоційного стану родичів вони запрошували різну оплату “допомоги”. Вони мали наступні розцінки:
- подзвонити до полоненого воїна — від 10 до 50 тисяч гривень;
- визволити з полону коштувало від 50 до 200 тисяч гривень;
- за перевезення тіла загиблого запрошували до 10 тисяч гривень.
Після отримання передплати шахраї не виходили на зв’язок. Зловмисники не виконали жодну з обіцянок. Щоб викликати довіру у покупця вони моніторили мережу та збирали дані про зниклих безвісти українських військових або ж їх родичів.
СБУ заблокувала шахрайську схему «Ваш родич у полоні!»
На Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» у нібито визволенні їх з полону.
Детальніше ➡️ https://t.co/gxb3wkQjiH pic.twitter.com/RmUB6ljd4f
— СБ України (@ServiceSsu) June 12, 2022
Організатором схеми виявився чоловік, який перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно закінчив відбувати покарання у в’язниці. У нього була спільниця, яку вже затримали. Жінка відповідала за фінансову складову, забезпечувала мобільні дзвінки, змінювала номери й операторів зв’язку
Під час обшуків у підозрюваної вилучили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, велику кількість мобільних телефонів і сім-карток. Серед речей виявили банківські картки та чверть мільйона гривень готівкою.
У межах кримінального провадження встановлюються всі потерпілі особи та вживаються заходи для притягнення до відповідальності інших учасників схеми.
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