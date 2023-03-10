Служба безпеки України викрила на Одещині шахраїв, які видурювали гроші у родичів загиблих українських воїнів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Співробітники СБУ затримали чоловіка, який видурював гроші у рідних українських воїнів, що загинули у боротьбі з російськими окупантами.

За “винагороду” він та його спільники обіцяли постраждалим сім’ям своє “сприяння” в отриманні одноразової грошової допомоги від держави.

Співробітники СБУ задокументували факт видурювання 10 тис. дол. з близьких родичів загиблого військовослужбовця Збройних Сил України.

За цю суму шахраї “гарантували” безперешкодне отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації.

Організатор схеми переконував, що може розв’язати це питання, адже “має зв’язки” серед посадовців однієї з військових частин.

Щоб змусити потерпілих віддати гроші, зловмисники чинили психологічний тиск і погрожували “бюрократичними” перепонами.

Правоохоронці затримали організатора злочинної схеми під час отримання ним половини обумовленої суми від брата загиблого.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Планується обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.