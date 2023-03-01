Кіберфахівці Служби безпеки України викрили злочинну організацію, яка займалася видурюванням грошей з українських бізнесменів. Шахраї представлялися чиновниками місцевої влади і просили в підприємців кошти на "допомогу Збройним силам України".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

За даним правоохоронців, за такою злочинною схемою зловмисникам вдалось привласнити понад 3 000 000 гривень.

У ході серії спецоперацій СБУ і Нацполіції у Києві, Дніпрі та на Херсонщині схему вдалося ліквідувати.

Як встановило слідство, злочинну схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який зараз перебуває на тимчасово окупованій частині Луганської області.

До своєї протиправної діяльності він залучив ще дев’ятьох осіб зі столиці та південних областей України.

Через власні зв’язки вони підшукували представників компаній, які працюють в умовах воєнного стану, і встановлювали контактні дані їхніх керівників.

Після цього розсилали їм фейкові листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій. У листах просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тис. грн. Сума залежала від оборотів підприємства.

Отримані кошти шахраї переказували на власні банківські реквізити або знімали у банкоматах у різних регіонах України.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено чорнові записи та мобільні телефони із доказами оборудки.

Також вилучено десятки банківських карток, через які зловмисники знімали отримані злочинним шляхом гроші.

На даний час затримано 5-х учасників схеми. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших шахраїв та організатора оборудки, який переховується на тимчасово окупованій частині сходу України.

Усім десятьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене злочинною організацією).

Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.