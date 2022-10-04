Служба безпеки України встановила особи ще 12 "правоохоронців-перевертнів", які займаються репресіями та фабрикують "докази" проти українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України зібрала докази добровільної співпраці з ворогом ще 12 колаборантів, які долучились до так званої “правоохоронної системи” РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Вони займаються репресіями щодо проукраїнського населення регіонів та фабрикують проти людей фейкові кримінальні провадження із вигаданими “доказами”.

Серед них ˗ так званий заступник “начальника військової комендатури” селища міського типу Лазурне Херсонської області з позивним “Грек”.

За даними слідства, він проходив службу в органах МВС України в Маріуполі, а після початку бойових дій у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму та працевлаштувався у Севастополі до Росгвардії.

З початком широкомасштабного вторгнення РФ зрадник повернувся на материкову територію, щоб “посилити силовий блок” окупаційного режиму.

Під час оперативно-слідчих дій співробітники СБУ встановили факти викрадення, катування та вербування зловмисником громадян України для схиляння їх до співпраці з окупаційним режимом.

Ще один мешканець Херсонської області після окупації Нової Каховки погодився обійняти посаду “начальника ізолятора тимчасового тримання” у складі створеного спецслужбами РФ “Новокаховського відділення міліції”.

У новому статусі колаборант разом із представниками окупаційної влади виїжджає за адресами мешкання проукраїнських громадян та учасників АТО, викрадає їх та доставляє до “ізолятора тимчасового тримання”. Також є факти проведення ним допитів та застосування тортур.

Крім того, пішли на співпрацю з окупантами колишній заступник начальника ізолятора тимчасового тримання поліції та троє експертів-криміналістів. Вони вступили до так званого «науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС», що на Херсонщині.

Зараз вони проводять експертизи та криміналістичні “дослідження” на користь окупаційної влади, а також розслідують злочини на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України. Таким чином зловмисники допомагають фабрикувати фейкові звинувачення проти патріотів України.

Також слідчі СБУ задокументували діяльність призначеного російськими окупантами очільника окупаційної “поліції” Старобільського району Луганщини. Нині він сприяє підтриманню на тимчасово захопленій Старобільщині рашистського “нового порядку”. Під його керівництвом окупаційна поліція здійснює “кримінальне переслідування” громадян на підставі фейкових “законів ЛНР”.

У Волновасі на Донеччині співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність колишнього працівника поліції. У 2011 році він вийшов на пенсію, але після широкомасштабного вторгнення РФ з ідейних міркувань вирішив повернутися на службу в окупаційному режимі у статусі “начальника відділу карного розшуку Волноваського райвідділу МВС ДНР”.