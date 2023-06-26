Джерело: СБУ.

Агентом виявився житель міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області. Російська спецслужба залучила його до співпраці у травні цього року.

Російських окупантів цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону АЕС та міста-супутника Южноукраїнськ. Дані планували використовувати для підготовки прицільних ракетних ударів.

В обмін на інформацію агент отримував грошову винагороду. За попередніми даними, фігуранту заплатили майже 9 тисяч гривень.

Чоловіка було затримано під час спроби передати координати й фотографії одного з військових об’єктів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) Кримінального кодексу України.

Нині зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.