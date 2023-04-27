Слідчі Служби безпеки України викрили та припинили діяльність ще восьми каналів нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. До організації злочинної діяльності було залучено 10 осіб.

Про це повідомила СБУ.

“Ділки” оцінювали свої послуги до 7 тисяч доларів. Організатори злочинної схеми пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або незаконно перетнути кордон.

У Полтавській області податківець з Кременчука продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. До схеми він залучив декількох посадовців військкомату та військово-лікарської комісії. Клієнти планували використати підробку для виїзду за межі України.

У Харківській області мешканець допомагав призовникам виїхати за кордон під виглядом “службового відрядження” працівників оборонних підприємств.

В Одеській області виявлено одразу два канали нелегальної міграції, один з них налагодив місцевий комерсант. Він пропонував громадянам потрапити до ЄС “під маскою” міжнародних перевізників.

У закордонних паспортах клієнтів інша мешканка регіону робила фіктивні відмітки про їхнє перебування на консульському обліку в Молдові. У такий спосіб чоловіки хотіли дістатись до сусідньої країни.

В Івано-Франківській області було затримано посадовця військкомату, який разом зі спільником пропонував громадянам виїхати з України під виглядом водіїв вантажних автомобілів. Ще в них виявили гранату і 200 набоїв до стрілецької зброї. Вилучені предмети направлено на експертизу.

На Закарпатті до схеми був причетний інспектор Держприкордонслужби. Він сприяв переправленню потенційних призовників за кордон через так звану “зеленку”

У Тернополі було задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв “клієнтів” як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи “Шлях”. Також у Тернополі було затримано ділка, який за гроші продавав фіктивні відстрочки від призову за станом здоров’я.

За всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).