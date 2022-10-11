Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів. Зловмисник намагався виявити та передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони.
“За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ”, — йдеться в повідомленні.
Також він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ та передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.
У своїх “звітах” він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території й уточнювальними характеристиками. Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Завершено розслідування відносно нардепа попередніх скликань Іллі Киви за антиукраїнські дії. Обвинувальний акт скеровано до суду, а самого Киву оголошено в міжнародний розшук.
- Колишнього члена “Опозиційної Платформи — За Життя” Іллю Киву позбавили мандата народного депутата. Рішення підтримало 336 парламентаріїв.