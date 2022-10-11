СБУ викрила представника найближчого оточення колишнього члена "Опозиційної Платформи — За Життя" Іллі Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру, який "полював" за локаціями українських систем ППО.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів. Зловмисник намагався виявити та передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони.

“За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, підконтрольне керівництву забороненої партії ОПЗЖ”, — йдеться в повідомленні.

Також він збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ та передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.

У своїх “звітах” він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території й уточнювальними характеристиками. Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.