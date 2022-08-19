Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник російського ФСБ під час поїздки до тимчасово окупованого Криму ще до початку повномасштабного вторгнення.

За вказівкою свого російського куратора агент повинен був збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.

Також він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах.

Для цього посадовцю сказали використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі.

Однак на момент початку повномасштабної агресії РФ проти України він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів.

Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, підчас якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.

На даний час у межах кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.