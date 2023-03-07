Кіберфахівці Служби безпеки фіксують численні спроби спецслужб Російської Федерації отримати розвідувальну інформацію в Україні під виглядом діяльності представників іноземних медіа.

Про це пише пресслужба СБУ.

Зазначено, що для збору закритих відомостей ворог використовує спеціалізовані інтернет-платформи та професійні онлайн-форуми українських журналістів. На цих ресурсах окупанти розміщують інформаційні запити нібито від працівників відомих зарубіжних ЗМІ.

Як повідомляється, у своїх повідомленнях вони звертаються до медійників та інших учасників профільних груп щодо отримання матеріалів начебто для підготовки “сюжетів” або “документальних фільмів” про війну в Україні.

Наголошено, що насамперед ворога цікавлять відомості про результати російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі локації “прильотів” та їхні наслідки. У разі надання відповідних медіафайлів або текстових повідомлень автори “оголошень” обіцяють “гонорар”.

Також додається, що отримана таким чином інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти.