Про це пише пресслужба СБУ.
Зазначено, що для збору закритих відомостей ворог використовує спеціалізовані інтернет-платформи та професійні онлайн-форуми українських журналістів. На цих ресурсах окупанти розміщують інформаційні запити нібито від працівників відомих зарубіжних ЗМІ.
Як повідомляється, у своїх повідомленнях вони звертаються до медійників та інших учасників профільних груп щодо отримання матеріалів начебто для підготовки “сюжетів” або “документальних фільмів” про війну в Україні.
Наголошено, що насамперед ворога цікавлять відомості про результати російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі локації “прильотів” та їхні наслідки. У разі надання відповідних медіафайлів або текстових повідомлень автори “оголошень” обіцяють “гонорар”.
Також додається, що отримана таким чином інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти.
- Контррозвідка Служби безпеки України викрила російського інформатора, який передавав окупантам координати та наводив російські ракети на торговельні центри Дніпропетровської області.
- Слідчі СБУ затримали радника мера Очакова Миколаївської області, який виявився російським агентом. За дорученням спецслужб він намагався завербувати очільника міста.
- В Одесі викрито колишнього бойовика так званого батальйону “Спарта” так званої “ДНР”. Зловмисник брав участь у боях в районі Донецького аеропорту та інших бойових діях проти сил АТО на Донбасі.